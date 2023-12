Lam Soon Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Der Aktienkurs von Lam Soon Hong Kong in der Branche "Verbrauchsgüter" hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -21,09 Prozent erzielt, was mehr als 12 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Ebenso ist die Rendite in der "Nahrungsmittel"-Branche mit -9,68 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von -21,09 Prozent höher. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten Tagen wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Lam Soon Hong Kong nur leicht höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt in der Nahrungsmittelbranche, was zu einer neutralen Einstufung der Dividendenpolitik führt.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie aktuell weder überkauft noch -verkauft ist, mit einem RSI-Wert von 50 für einen Zeitraum von 7 Tagen und 25 Tagen. Daher wird die Aktie auf dieser Basis als neutral eingestuft.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung für die Aktie von Lam Soon Hong Kong auf Basis der Branchenvergleiche, des Anleger-Sentiments, der Dividendenpolitik und des Relative Strength Index.