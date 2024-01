Lam Soon Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die Lam Soon Hong Kong wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 9,27 HKD, während der Kurs der Aktie bei 8 HKD um -13,7 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies führt zu der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 8,04 HKD, was einer Abweichung von -0,5 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher das Rating "Neutral".

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 21,73, was bedeutet, dass die Börse 21,73 Euro für jeden Euro Gewinn von Lam Soon Hong Kong zahlt. Dies ist 69 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 70. Aufgrund dessen wird der Titel auf Basis des KGV als "Gut" eingestuft, da er unterbewertet ist.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche erzielte Lam Soon Hong Kong in den letzten 12 Monaten eine Performance von -25,35 Prozent, während der Branchendurchschnitt bei -12,31 Prozent liegt. Dies führt zu einer Underperformance von -13,04 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Rendite mit -13,82 Prozent unter dem Durchschnitt, was eine Unterperformance von 11,54 Prozent bedeutet. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Lam Soon Hong Kong wurden über einen längeren Zeitraum ausgewertet. Dabei zeigt sich eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt erhält die Aktie somit in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".