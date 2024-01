Lam Soon Aktie: Da kann man verrückt werden!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktie von Lam Soon Hong Kong war in den letzten zwei Wochen neutral. Es gab keine signifikanten positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher wird die Aktie heute als "neutral" eingestuft, basierend auf dem Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die Dividende weist Lam Soon Hong Kong eine Rendite von 3,7 Prozent auf, was leicht über dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche Dividendenrendite in der Nahrungsmittelbranche beträgt 3,7 Prozent. Aus diesem Grund wird die Aktie aus heutiger Sicht als neutrales Investment bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Lam Soon Hong Kong bei 7,9 HKD, was -2,23 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "neutral". Im Vergleich dazu beträgt die Distanz zum GD200, dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage, -15,15 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "neutral" für die Aktie führt.

Im Vergleich zum Sektor "Verbrauchsgüter" hat die Aktie von Lam Soon Hong Kong im letzten Jahr eine Rendite von -25,35 Prozent erzielt, was 11,38 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Nahrungsmittelbranche beträgt -12,87 Prozent, und Lam Soon Hong Kong liegt aktuell 12,48 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "schlecht" bewertet.