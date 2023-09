Lam Research: Das mittelfristige Kursziel liegt bei 619,07 EUR

Die Aktie von Lam Research steht laut Analysten derzeit aufgrund einer falschen Bewertung im Fokus. Tatsächlich zeigt sich ein wahres Kursziel von -4,48% unterhalb des aktuellen Preises.

• Am 01.09.2023 lag das Wachstum bei +0,04%

• Das mittelfristige Kursziel für Lam Research beträgt 619,07 EUR

• Der aktuelle Guru-Rating-Wert für Lam Research beläuft sich auf 4,00 nach vorherigem Wert ebenfalls 4,00

Am gestrigen Handelstag stieg der Börsenkurs von Lam Research um +0,04%. Über den gesamten Zeitraum der vergangenen fünf Handelstage hinweg – also eine vollständige Woche – betrug die Steigung schließlich +5,46%. Die momentane Stimmung am Markt scheint somit eher optimistisch zu sein.

Obwohl dies möglicherweise nicht alle Bankanalysten erwartet hätten? In jedem Fall ist die Einschätzung klar.

Das gegenwärtige mittelfristige...