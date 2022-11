Lam Research erwirbt die Firma SEMSYSCO zur Weiterentwicklung des Chip-Packaging

Finanztrends Video zu Lam Research



FREMONT,Kalifornien (ots/PRNewswire) -Das Unternehmen erweitert sein Portfolio, um Substrate der nächsten Generation sowie Panel-Level-Prozesse für heterogene Halbleiterlösungen zu inkludieren.Lam Research Corp. (Nasdaq: LRCX) gab heute bekannt, dass sie die Übernahme der SEMSYSCO GmbH, eines weltweiten Anbieters von Halbleiter-Nassbearbeitungsanlagen, von Gruenwald Equity und anderen Investoren abgeschlossen hat Mit der Übernahme von SEMSYSCO erweitert Lam seine Kompetenzen im Bereich des Advanced Packaging, das für hochmoderne Logikchips und auf Chiplets basierende Lösungen für High Performance Computing (HPC), künstliche Intelligenz (KI) und andere datenintensive Anwendungen ideal geeignet ist. Über die finanziellen Bedingungen der Vereinbarung wurde Stillschweigen vereinbart.Die Übernahme von SEMSYSCO stellt eine Erweiterung des Packaging-Angebots von Lam dar und bringt ein Portfolio innovativer Reinigungs- und Beschichtungsschritten für die heterogene Chiplet-zu-Chiplet- bzw. Chiplet-zu-Substrat-Integration mit sich. Dazu gehört die Unterstützung des Fan-out Panel-Level-Packaging, eines neuen, innovativen Verfahrens, bei dem Chips oder Chiplets aus einem großen, rechteckigen Substratträger ausgeschnitten werden, der um ein Vielfaches größer ist als ein konventioneller Silizium-Wafer. Dank dieser Methode können Chiphersteller ihre Ausbeute erheblich steigern und den Ausschuss reduzieren.„Das Packaging spielt bei der Ausweitung des mooreschen Gesetzes und zukünftiger führender Produkte mit einem höheren Grad der System-in-Package-Integration eine wichtige Rolle. Neue substratbasierte Ansätze auf Panel-Ebene sind von entscheidender Bedeutung, um die für die digitale Welt erforderlichen hochleistungsfähigen Chiplet-basierten Lösungen kostengünstig zu realisieren ", sagte Keyvan Esfarjani, Chief Global Operations Officer der Intel Corporation. „Wir freuen uns, unsere langjährigen Beziehungen zu Lam zu erweitern, um fortschrittliche Reinigungs- und Beschichtungsprozesse in den neuen Panel-Formfaktor einzubeziehen."„Die strategische Übernahme von SEMSYSCO stärkt unser Commitment, Chiphersteller bei der Bewältigung ihren neuen technologischen Herausforderungen zu unterstützen, indem wir umfassende Fähigkeiten betreffend Advanced Substrates und Advanced Packaging-Verfahren hinzufügen", so Tim Archer, President und Chief Executive Officer bei Lam Research. „ Mit innovativen Angeboten sowie Spitzenforschung und -entwicklung im Packaging-Bereich ist Lam gut positioniert, um unsere Kunden bei der Skalierung auf zukünftige Chiplet-basierte Technologien zu unterstützen."Mit der Übernahme von SEMSYSCO erhält Lam auch eine hochmoderne Forschungs- und Entwicklungseinrichtung in Österreich, die sich auf Substrate der nächsten Generation und heterogenes Packaging konzentriert. Damit erweitert das Unternehmen seine starken Entwicklungskapazitäten in Europa und fügt dem globalen Netzwerk von Lam ein sechstes Labor hinzu. Ferner öffnet dieser Schritt für Lam die Türen zu neuen und erweiterten Beziehungen zu Chipherstellern und Fabless-Kunden.Über Lam ResearchLam Research Corporation ist ein weltweiter Anbieter von innovativen Wafer-Produktionsanlagen und Dienstleistungen für die Halbleiterindustrie Die von Lam angebotenen Anlagen und Dienstleistungen ermöglichen es Kunden, kleinere und leistungsfähigere Chips zu bauen. Heutzutage wird fast jeder fortschrittliche Chip mit Lam Technologie gebaut. Wir kombinieren überlegene Systemtechnik, eine technologische Führungsposition und eine starke, an Werten orientierte Kultur mit einem unerschütterlichen Engagement für unsere Kunden. Lam Research (Nasdaq: LRCX) ist ein FORTUNE 500® Unternehmen mit Hauptsitz in Fremont, Kalifornien, und Niederlassungen auf der ganzen Welt. 