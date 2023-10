Lam Research: Zielkurs bei 637,69 EUR

Die Aktie von Lam Research wird von Analysten derzeit als unterbewertet betrachtet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 637,69 EUR – eine Steigerung um +8,99% gegenüber dem aktuellen Kurs.

• Am 04.10.2023 stieg die Aktie um +0,04%

• Guru-Rating verbessert sich auf 4,00

• Kaufempfehlungen von insgesamt 16 Analysten

In den letzten fünf Handelstagen verbuchte die Lam Research Aktie einen Verlust von -1,46%, was am gestrigen Tag zu einer Kursentwicklung von +0,04% führte. Die Stimmung auf dem Markt ist in Anbetracht dessen zurzeit relativ pessimistisch.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für Lam Research beträgt laut Bankanalysten aktuell 637,69 EUR. Bei dieser Einschätzung würde ein Potenzial von +8,99% für Investoren entstehen. Allerdings sind nicht alle Analysten so positiv gestimmt in Bezug auf das...