Lam Research: Potenzial von +7,30% gemäß Analysten

Die Aktie von Lam Research hat am 06.10.2023 um +0,36% zugelegt und in den letzten fünf Handelstagen eine Gesamtveränderung von -0,44% erfahren. Die Stimmung am Markt scheint derzeit neutral zu sein.

Einige Bankanalysten sind jedoch optimistisch gestimmt und haben ein mittelfristiges Kursziel für die Aktie bei 639,24 EUR festgelegt. Falls diese Prognose eintritt, würde dies Investoren ein Kurspotenzial von +7,30% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des derzeitigen neutralen Trends.

13 Analysten empfehlen den Kauf der Aktie, während drei weitere das Rating “Kauf” vergeben haben. 11 Experten sehen die Lam-Research-Aktie als “halten”. Lediglich einer meint sie sei zum Verkauf geeignet. Insgesamt sind demnach noch immer mehr als die Hälfte (57,14%) aller Analysten optimistisch bezüglich...