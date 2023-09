Lam Research: Neue Kursziele und optimistische Analystenstimmen

Die Aktie von Lam Research hat gestern eine positive Kursentwicklung von +0,90% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen ging es jedoch um -3,69% bergab, was für pessimistische Stimmung am Markt sorgt.

Dennoch sind Bankanalysten der Ansicht, dass die Aktie nicht richtig bewertet sei und ein mittelfristiges Kursziel von 628,39 EUR aufweise. Dies entspricht einem möglichen Kursrisiko für Investoren in Höhe von -0,14%.

Zum aktuellen Zeitpunkt empfehlen 13 Analysten die Aktie als starken Kauf und weitere drei Experten setzen das Rating auf “Kauf”. Die Mehrheit von elf Experten positioniert sich neutral mit einem “Halten”-Rating. Lediglich einer bleibt skeptisch und rät zum Verkauf.

Das Guru-Rating ist nun bei 4,00 nach zuvor ebenfalls bereits guter Bewertung angelangt. Diese positiven Einschätzungen zeigen sich auch im...