Lam Research: Mittelfristiges Kursziel bei 477,38 EUR

Laut den Analysten wird die Aktie von Lam Research derzeit unterbewertet und weist ein mittelfristiges Kursziel von 477,38 EUR auf. Dies entspricht einem Potenzial von +3,18% im Vergleich zum aktuellen Kurs.

• Am 04.05.2023 verzeichnete das Unternehmen einen Rückgang um -0,94%

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,04

• Von insgesamt 12 Analysten wurde die Aktie als “starker Kauf” bewertet

In den letzten fünf Handelstagen fiel der Wert um -2,68%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hinweist.

Obwohl nicht alle Experten dieser Einschätzung zustimmen und einige neutral oder sogar negativ bewerten (Verhältnis: 61,54% positiv), ist das mittelfristige Potenzial durchaus vielversprechend.

Das Guru-Rating bestätigt ebenfalls diese positive Aussicht für Investoren.