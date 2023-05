Lam Research: Marktanalysten sehen ein mittelfristiges Kursziel bei 490,32 EUR

Die Aktie von Lam Research hat am gestrigen Tag an der Börse einen Rückgang um -1,36% verzeichnet. Jedoch ist die Kursentwicklung in den letzten fünf Handelstagen insgesamt positiv mit einem Wachstum um +6,94%. Trotzdem stimmen Experten darin überein, dass das wahre Potenzial der Aktie noch nicht vollständig ausgeschöpft wurde.

Das mittelfristige Kursziel von Lam Research liegt bei 490,32 EUR. Das bedeutet eine Renditeerwartung für Investoren von -10,53% im Vergleich zum aktuellen Marktpreis. Allerdings gibt es auch Analysten, die diese Einschätzung nicht teilen und optimistischer sind.

Der durchschnittliche Guru-Rating-Wert bleibt auf dem Niveau von “Guru-Rating ALT”. Von total 26 analysierten Meinungen empfehlen 12 Analysten den Kauf der Aktie und weitere vier sprechen sich für einen “Kauf” aus aber ohne Euphorie zu...