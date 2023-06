Lam Research: Kursziel von 457,98 EUR laut Analysten

Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie von Lam Research aktuell deutlich unterbewertet ist. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 457,98 EUR und damit -20,96% über dem aktuellen Kurs.

• Am 14.06.2023 verzeichnete Lam Research eine negative Entwicklung um -0,06%

• Der positive Trend der vergangenen Handelswoche beläuft sich auf +1,73%

• Das Guru-Rating bleibt stabil bei 4,08

Obwohl die Aktie in den letzten Tagen positiv performt hat und damit Optimismus am Markt herrscht, teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung. Von insgesamt 26 Analysten empfehlen jedoch immerhin 16 die Aktie zum Kauf oder sehen sie als starkes Kaufsignal an.

Das Guru-Rating lag zuvor auf “Guru-Rating ALT” und ist nun mit einem Wert von stabilen 4,08 ein weiterer Indikator für das Potenzial des Unternehmens.

Disclaimer: Wir weisen darauf hin,...