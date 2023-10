Lam Research: Kursziel bei 637,69 EUR - Analystenoptimismus

Die Aktie von Lam Research scheint nach Auffassung von Experten unterbewertet zu sein. Das mittelfristige Kursziel beträgt 637,69 EUR mit einem Potenzial von +5,40%.

• Lam Research: Anstieg um +1,35% am 03.10.2023

• Guru-Rating bewegt sich nun auf 4,00 Niveau

• Anteil der optimistischen Analysten bei +57,14%

Gestern verzeichnete die Aktie einen Gewinn von +1,35%, was innerhalb einer Woche eine Steigerung um insgesamt +4,15% bedeutet. Eine positive Tendenz also für den Wert und ein Indikator für das Vertrauen in das Unternehmen.

Insgesamt haben sich aktuell 13 Analysten positiv zur Aktie geäußert und sie als “stark kaufen” bewertet. Drei weitere Experten ordnen die Lam-Research-Aktien als “Kauf” ein und elf geben an, dass es ratsam sei zu “halten”. Lediglich einer der Bewertenden sieht momentan noch keine Verbesserungen und...