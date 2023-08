Lam Research: Experten prognostizieren Kursziel von 609,07 EUR

Die Aktie von Lam Research ist in den Augen der Analysten unterbewertet und bietet ein mittelfristiges Kurspotenzial von +2,16%. Das aktuelle Kursziel beträgt somit 609,07 EUR.

• Am 09.08.2023 sank die Aktie um -1,43%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,04

• Der Anteil optimistischer Analysten liegt bei +59,26%

In der vergangenen Woche verzeichnete das Unternehmen eine negative Performance am Markt von -1,05%. Gestern fiel sie erneut um -1,43%, was auf pessimistische Marktstimmung schließen lässt.

Trotz dessen empfehlen insgesamt 16 Analysten die Aktie zum Kauf oder Halten. Lediglich einer hält einen Verkauf für sinnvoll. Diese positive Einschätzung wird durch das Trend-Indikator “Guru-Rating” bestärkt.