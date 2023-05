Lam Research: Erreichen des Kursziels von 489,00 EUR möglich

Gemäß den Einschätzungen der Analysten wird die Aktie von Lam Research unterbewertet gehandelt und bietet ein mittelfristiges Potenzial von -10,26% zum aktuellen Kurs.

Die gestrige Performance brachte jedoch eine negative Entwicklung in Höhe von -1,65%, was bei Anlegern Fragen aufwirft. Aus den Ergebnissen der Woche lässt sich erkennen, dass der Markt trotzdem vergleichsweise optimistisch bleibt mit einem Plus von +6,63%.

Das Kursziel für Lam Research liegt aktuell bei 489,00 EUR.

12 Analysten raten zu einem Kauf der Aktie und bezeichnen sie als stark kaufenswert. Vier weitere Experten äußern sich ebenfalls positiv und bewerten das Unternehmen als “Kaufen”. Eine neutrale Bewertung erhält es dagegen vom Rest (10) der Fachleute.

Insgesamt zeigen über 61 % aller Analysteneinschätzungen eine positive Haltung gegenüber dem...