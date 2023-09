Lam Research: Bankanalysten sehen großes Kurspotenzial - 628,39 EUR

Die Lam Research-Aktie hat in der vergangenen Woche eine negative Kursentwicklung von insgesamt -5,29% verzeichnet. Am gestrigen Tag sank sie um weitere -0,78%. Die Stimmung am Markt ist entsprechend negativ.

Doch laut den Bankanalysten ist die Aktie unterbewertet und kann ein mittelfristiges Kursziel von 628,39 EUR erreichen. Wenn dies eintreffen sollte, hätten Investoren ein Kurspotenzial von +1,55%. Allerdings sind nicht alle Experten optimistisch nach der jüngsten Schwäche des Trends und teilen diese Einschätzung nicht.

Insgesamt empfehlen jedoch 16 Analysten (57,14%) die Aktie zu kaufen oder zumindest zu halten. Nur einer rät zum Verkauf. Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” liegt ebenfalls bei einem Kauf-Rating mit einem Wert von 4 Punkten (von max. 5).