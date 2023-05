Lam Research: Analysten sehen Potenzial mit Kursziel von 491,28 EUR

Das Unternehmen Lam Research verzeichnete gestern am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von -0,15%. In den letzten fünf Handelstagen stieg der Aktienkurs um +1,75%, was auf Optimismus im Markt hindeutet. Doch wie bewerten die Analysten das Unternehmen?

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für Lam Research bei 491,28 EUR. Das entspricht einem möglichen Investitionspotenzial von -9,01% für Anleger.

Von insgesamt 26 Analysteneinschätzungen sind zwölf Kaufempfehlungen zu verzeichnen. Vier weitere Experten empfehlen die Aktie zum Kauf und zehn halten sie neutral.

Insgesamt ergibt sich damit ein Anteil positiver Einschätzungen in Höhe von +61,54%.

Die Bewertung des Guru-Ratings bleibt unverändert bei 4,08 Punkten.

Trotzdem ist anzumerken: Die Prognosen der Bankanalysten können sich auch als falsch erweisen.