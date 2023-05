Lam Research: Analysten sehen Kursziel bei 495,58 EUR

Die Aktie von Lam Research konnte gestern am Finanzmarkt einen Anstieg um +4,34% verzeichnen und liegt damit innerhalb einer Handelswoche bei einem Plus von +7,38%. Die derzeitige Stimmung am Markt ist demnach relativ optimistisch.

Aktuell sehen Bankanalysten das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 495,58 EUR. Dies entspricht einem potentiellen Gewinn in Höhe von -15,39%, falls sich diese Prognose bewahrheitet. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung.

Von insgesamt 26 Analysteneinschätzungen stufen zwölf die Aktie als starken Kauf ein und vier empfehlen den Kauf der Aktie. Zehn weitere Experten geben eine neutrale Bewertung ab.

Das Guru-Rating bleibt mit 4,08 unverändert hoch und bestätigt somit die positive Markteinschätzung.