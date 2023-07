Lam Research: Analysten sehen Kurspotential von 510,37 EUR

Die Aktie von Lam Research zeigt sich am Finanzmarkt stabil. Gestern konnte sie eine positive Kursentwicklung von +0,10% verbuchen und bleibt damit im neutralen Trend der vergangenen Handelswoche mit einem Minus von -0,16%. Die Bankanalysten sind jedoch optimistisch gestimmt: Sie halten ein mittelfristiges Kursziel bei 510,37 EUR für realistisch.

• Am 12.07.2023 stieg die Aktie um +0,10%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 510,37 EUR

• Zwölf Analysten empfehlen den Kauf der Aktie

Sollten die Anleger auf das Urteil der Experten hören und in Lam Research investieren? Bei einer aktuellen Bewertung des Unternehmens ergibt sich ein mögliches Verlustrisiko in Höhe von -9,32%. Dennoch sehen zwölf Analysten den Wert als klaren Kauf an und drei weitere mit einem “Kauf”-Rating als vielversprechend an. Lediglich zwölf Experten...