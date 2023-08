Lam Research: Analysten sehen Aufwärtspotential - Kursziel 618,46 EUR

Lam Research verzeichnete gestern eine positive Kursentwicklung von +1,07%, was in Verbindung mit den vergangenen fünf Handelstagen zu einem Plus von +3,92% führt. Die Analysten sind sich einig: Der Markt scheint aktuell optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 618,46 EUR. Sollte sich diese Prognose bewahrheiten, ergeben sich für Investoren momentan Chancen in Höhe von -0,41%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach der jüngsten positiven Entwicklung.

Die Meinungen der Bankanalysten gehen auseinander: Während 13 Analysten die Aktie als stark kaufenswert ansehen und drei weitere sie zumindest als Kauf empfehlen würden (insgesamt also +57,14% optimistische Bewertung), halten elf Experten sie für neutral und nur ein einziger rät zum Verkauf.

Auch das “Guru-Rating” bleibt stabil...