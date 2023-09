Lam Research: Analysten schätzen das Kursziel auf 637,96 EUR mit einem Potenzial von +10,70%

Die Aktie von Lam Research hat gestern am Finanzmarkt eine positive Kursentwicklung von +0,46% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen musste die Aktie jedoch einen Verlust in Höhe von -0,26% hinnehmen. Die Bankanalysten sind sich einig und sehen in der aktuellen Bewertung ein mittelfristiges Kurspotenzial für Investoren in Höhe von +10,70%. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 637,96 EUR.

• Am 27.09.2023 legte die Aktie um +0,46% zu

• Lam Research hat ein mittelfristiges Kurspotenzial in Höhe von+10,70%

• Konkrete Einschätzungen: Kauf (16), Halten (11), Verkauf (1)

• Guru-Rating ist nun bei 4,00 nach vorherigen 4

Nach Angaben der Experten halten aktuell mehr als die Hälfte der Analysten (57%) eine positive Meinung zur Aktie und bewerten sie zum Kauf oder zum Halten. Lediglich einer empfiehlt den Verkauf der Aktien...