Lam Research: Analysten prognostizieren Kursziel von 505,31 EUR

Die Aktie von Lam Research hat in der vergangenen Handelswoche eine positive Entwicklung hingelegt und konnte am gestrigen Tag einen Gewinn von +0,98% verbuchen. Die Bankanalysten sind im Durchschnitt der Meinung, dass das mittelfristige Kursziel bei 505,31 EUR liegt – ein Potential für Investoren in Höhe von -12,86%. Allerdings ist nicht jeder Experte dieser Prognose positiv gegenübergestimmt.

• Am 25.07.2023 stieg die Aktie um +0,98%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 505,31 EUR

• Der Anteil optimistischer Analysten entspricht +55,56%

Aktuell empfehlen zwölf Experten den Kauf der Aktie und drei weitere sehen diese als kaufenswert an. Zwölf weitere Analysten halten die Papiere und vergeben damit das Rating “halten”. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei einem Wert von vier Punkten.