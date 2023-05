Lam Research: Analyse des Aktienkurses und des Kursziels von 489,00 EUR

Am gestrigen Tag verzeichnete die Lam Research-Aktie einen Rückgang um -1,65%, nachdem sie in den letzten fünf Handelstagen um +6,63% gestiegen war. Dies lässt auf eine optimistische Stimmung am Markt schließen.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 489,00 EUR. Die Bankanalysten sind sich im Durchschnitt einig über diese Bewertung. Sollte das Marktpotenzial dieses Unternehmens vollständig ausgeschöpft werden können gemäß der Analysteneinschätzung, könnten Investoren einen Gewinn von -10,26% erzielen. Allerdings gibt es auch andere Expertenmeinungen zu berücksichtigen.

Aktuell empfehlen zwölf Analysten den Kauf der Aktie als starke Empfehlung und vier weitere als Kaufempfehlung mit einer eher optimistischen Einschätzung. Zehn Experten halten ihre Haltung gegenüber dem Unternehmen neutral (Halten).

Insgesamt...