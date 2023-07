Lam Research: Aktueller Kurs ist nicht angemessen, wahres Kursziel bei 500,98 EUR

Die Aktie von Lam Research wird derzeit laut Analysten falsch bewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 500,98 EUR und somit um -14,61% unter dem aktuellen Wert.

• Lam Research stieg am 19.07.2023 um +0,39%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,00

• Durchschnittlich empfehlen zwölf Bankanalysten die Aktie zum Kauf

Am gestrigen Handelstag legte die Lam-Research-Aktie am Finanzmarkt um +0,39% zu. In den letzten fünf Handelstagen ergab sich ein positiver Trend mit einem Anstieg von insgesamt +3,16%. Der Markt zeigt sich daher aktuell relativ optimistisch.

Aber haben dies auch die Analysten erwartet? Die Stimmung in den Bankhäusern jedenfalls ist eindeutig.

Das mittelfristige Kursziel für Lam Research beträgt zurzeit 500,98 EUR. Zwölf Bankanalysten empfehlen derzeit den Kauf der Aktie. Sollten sie Recht behalten und das Ziel...