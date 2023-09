Lam Research: Aktienkurs könnte um fast 9% steigen - Kursziel bei 633,11 EUR

Am gestrigen Tag legte die Aktie von Lam Research am Finanzmarkt um +1,43% zu. Dennoch verzeichnete sie in den letzten fünf Handelstagen einen Rückgang von -2,60%. Der Markt scheint derzeit also eher pessimistisch zu sein.

Allerdings sind sich die Bankanalysten einig: Das mittelfristige Kursziel von Lam Research liegt bei 633,11 EUR. Das bedeutet ein Potenzial für Investoren von +8,86%. Von insgesamt 28 Analysten bewerten aktuell 16 die Aktie positiv mit “Kaufen” oder “Halten”. Nur einer empfiehlt den Verkauf der Aktie.

Das Guru-Rating hat sich ebenfalls verbessert und liegt nun bei 4,00 nach bisheriger Bewertung ALT.

Die Stimmung ist also größtenteils optimistisch und es bleibt abzuwarten, ob das Kurspotenzial tatsächlich ausgeschöpft wird.