Lam Research: Aktienanalyse und Kurszielprognose

Am gestrigen Handelstag hat Lam Research seinen Börsenwert um -1,63% reduziert. In den vergangenen fünf Tagen sank der Kurs aufgrund eines schwachen Trends um -4,04%. Die aktuelle Stimmung am Markt ist entsprechend pessimistisch.

Das mittelfristige Kursziel von Lam Research liegt bei 452,59 EUR. Dieser Wert wurde durchschnittlich von Bankanalysten prognostiziert und birgt ein Risiko in Höhe von -17,08% für Anleger. Es gibt jedoch auch Stimmen unter den Analysten, die diese Einschätzung nicht teilen.

Aktuell empfehlen 12 Analysten die Aktie als starken Kauf und weitere vier Experten bewerten sie positiv mit “Kauf”. Zehn Experten vergeben das Rating “halten”.

Das Guru-Rating für Lam Research liegt unverändert bei 4,08. Demnach sind rund +61,54% der Analysten optimistisch gestimmt.

Diese Analyse dient ausschließlich zur...