Lam Research Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Die Analystenbewertung für Lam Research sieht wie folgt aus: In den letzten 12 Monaten haben 10 Analysten eine Kaufempfehlung, 4 eine neutrale Empfehlung und keine negative Empfehlung ausgesprochen. Im letzten Monat wurden 1 Kaufempfehlung, 1 neutrale Empfehlung und keine negative Empfehlung abgegeben. Kurzfristig wird die Aktie daher aus institutioneller Sicht als "Gut" eingestuft. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 666,15 USD, was einem erwarteten Rückgang von 26,92 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Aktie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Lam Research liegt auf 7-Tage-Basis bei 13,94 Punkten, was auf eine Überverkauftheit hinweist. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 24, was ebenfalls als überverkauft eingestuft wird. Insgesamt erhält das Wertpapier daher eine "Gut"-Bewertung für den RSI.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Lam Research eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Lam Research daher eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben Optimierungsprogramme in der gleichen Zeit mehrheitlich Verkaufssignale berechnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen, weder in der Stimmungslage noch in der Kommunikationsfrequenz. Daher wird die Aktie auf dieser Ebene mit einem "Neutral"-Rating bewertet.