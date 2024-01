Lam Research Aktie: Ein wahrer Champion!

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird Lam Research derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 638,85 USD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (760,2 USD) um +19 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 719,04 USD weist darauf hin, dass die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert einzustufen ist. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Von fundamentaler Seite betrachtet, weist Lam Research ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 25,64 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies macht die Aktie aus fundamentaler Sicht als "günstig" und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ebenfalls ein "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Lam Research in den vergangenen Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Abschließend betrachtet weist Lam Research derzeit eine Dividendenrendite von 1,27 % auf, was nur leicht niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,15 %. Aufgrund dieser Differenz von lediglich 0,88 Prozentpunkten wird die Dividende als "Neutral" eingestuft.