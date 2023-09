Lam Research: Aktie unterbewertet – Kursziel bei 625,71 EUR

Laut Analysten ist die Aktie von Lam Research derzeit nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt 625,71 EUR und liegt damit um -2,96% vom aktuellen Kurs entfernt.

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Lam-Research-Aktie eine negative Entwicklung von -0,65%. In den vergangenen fünf Handelstagen betrug das Minus sogar -1,52%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt schließen lässt.

Die Einschätzung der Bankanalysten ist jedoch weitgehend optimistisch: 13 Experten halten die Aktie für einen starken Kauf und drei weitere sehen sie als kaufenswert an. Elf Analysten haben das Urteil “halten” gefällt und einer empfiehlt den Verkauf.

Das Guru-Rating wurde von “Guru-Rating ALT” auf nunmehr vier Punkte angehoben.

