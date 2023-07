Lam Research: Aktie nicht richtig bewertet - Kursziel bei 500,98 EUR

Am gestrigen Tag fiel der Kurs von Lam Research um -1,36%. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich eine negative Performance von -1,12%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet. Trotzdem sind die Bankanalysten optimistischer gestimmt.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 500,98 EUR. Das bedeutet ein Potenzial von +10,95% für Investoren. Von insgesamt 27 Analysten empfehlen zwölf die Aktie als “starken Kauf”, während drei weitere das Rating “Kauf” vergeben. Zwölf Experten haben eine neutrale Position und raten zum Halten der Aktie.

Das Guru-Rating bleibt bei 4,00 Punkten konstant. Die positiven Einschätzungen der Analysten lassen darauf schließen, dass die Lam Research-Aktie trotz des jüngsten schwachen Trends weiterhin vielversprechend ist.