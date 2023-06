Lam Research: Aktie laut Analysten unterbewertet - Kursziel bei 460,35 EUR

Die Lam Research-Aktie soll nach Einschätzung von Experten aktuell nicht richtig bewertet sein. Das wahre Kursziel liegt demnach um -19,93% vom aktuellen Marktpreis entfernt.

• Am 31.05.2023 lag die Kursentwicklung von Lam Research bei -2,04%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 460,35 EUR

• Das “Guru-Rating” bleibt stabil bei 4,08

Am gestrigen Handelstag sank der Aktienkurs von Lam Research um -2,04%. Insgesamt erzielte das Unternehmen jedoch in den letzten fünf Tagen eine positive Entwicklung von +9,06%, was auf eine optimistische Marktstimmung schließen lässt.

Obwohl sich einige Bankanalysten diese Entwicklung gewünscht haben mögen – das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt weiterhin bei 460,35 EUR (-19,93%). Die Meinungen der Analysten sind dabei geteilt: Während sich zwölf Experten positiv...