Lam Research Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Die Aktie von Lam Research wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Das KGV liegt mit 35,9 insgesamt 51 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung", welcher bei 73,56 liegt. Daher erhält die Aktie laut der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Lam Research diskutiert. An vier Tagen dominierten positive Themen, während an zehn Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen waren hauptsächlich negative Themen im Fokus der Anleger. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die Dividende von Lam Research beträgt 0,96 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bereich Halbleiter- und Halbleiterausrüstung (1,96 %) als niedriger einzustufen ist. Die Differenz beträgt 1 Prozentpunkt, wodurch die Einstufung der Ausschüttung als "Schlecht" erfolgt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, was neue Einschätzungen für Aktien hervorbringt. Bezüglich der Diskussionintensität haben wir bei Lam Research langfristig eine starke Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Gut" zu. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut unserer Messung kaum Änderungen auf. Daher kommen wir für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Gut".