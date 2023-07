Lam Research: Aktie hat ein mittelfristiges Kursziel von 510,20 EUR

Die Aktie von Lam Research ist in den Augen der Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel der Aktie liegt bei 510,20 EUR und bietet somit eine mögliche Rendite von -22,27%. Die jüngsten Handelsergebnisse zeigen jedoch einen positiven Trend mit einem Anstieg um +11,25% innerhalb einer Woche.

Am gestrigen Tag erzielte die Lam-Research-Aktie am Finanzmarkt ein Plus von +0,29%. Die Bankanalysten sind im Durchschnitt weiterhin optimistisch gestimmt und empfehlen den Kauf der Aktie.

12 Analysten bewerten die Aktie als starken Kauf und drei weitere geben das Rating “Kauf”. Es gibt ebenfalls zwölf Expertenmeinungen mit dem neutralen Bewertungsresultat “halten”.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,00 Punkten. Somit sehen insgesamt über die Hälfte aller Analystennoten (55,56%) eine positive Entwicklung für die Zukunft...