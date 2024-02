Lam Research Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Aktie von Lam Research wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen, mit einem wahren Kursziel, das um -31,44% unter dem aktuellen Kurs liegt.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 27.02.2024 verzeichnete Lam Research eine Kursentwicklung von -0,07%. In den letzten fünf Handelstagen, also einer vollständigen Handelswoche, summierte sich die Kursentwicklung auf +4,01%, was auf eine relative Marktoptimismus hindeutet.

Bewertung durch Analysten

Das aktuelle Kursziel von Lam Research liegt bei 594,10 EUR, und die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten ist, dass die Aktie mittelfristig dieses Kursziel erreichen könnte, was einem Potenzial von -31,44% entspricht. Allerdings gibt es Uneinigkeit unter den Analysten hinsichtlich dieser Einschätzung.

Konkret sind derzeit 13 Analysten der Meinung, dass die Aktie ein starker Kauf ist, während 4 Analysten sie als “Kauf” einstufen, aber nicht euphorisch sind. 14 Experten halten die Aktie für neutral und nur 1 Analyst ist der Meinung, dass sie verkauft werden sollte. Somit sind immerhin noch +53,12% der Analysten optimistisch gestimmt.

Guru-Rating

Zusätzlich zu den Meinungen der Analysten ist das “Guru-Rating” ein bewährter Trend-Indikator, der zuvor bei “Guru-Rating ALT” lag und eine positive Einschätzung der Aktie von Lam Research ergibt.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Aktie von Lam Research derzeit eine kontroverse Meinung unter den Analysten hervorruft, wobei eine beträchtliche Anzahl von Experten dennoch optimistisch bleibt. Es wird interessant sein zu beobachten, wie sich die Kursentwicklung in Zukunft gestalten wird und ob die Aktie ihr wahres Potenzial entfalten kann.

