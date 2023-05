Lam Research-Aktie: Kursziel bei 479,38 €

Nach Einschätzung von Analysten ist die Lam Research-Aktie momentan unterbewertet.

Das tatsächliche Kursziel der Aktie liegt lediglich +0,63% über dem aktuellen Stand.

• Am 10.05.2023 legte Lam Research-Aktie um +1,27% zu

• Das Kursziel beträgt 479,38 €

• Guru-Rating unverändert bei 4,04

Am gestrigen Handelstag stieg die Lam Research-Aktie um +1,27%, was sich auf eine Gesamtperformance von +2,43% innerhalb einer Woche summiert. Der Markt scheint also gegenwärtig relativ optimistisch zu sein.

Ob Analysten in den Bankhäusern mit dieser Entwicklung gerechnet haben? Die Stimmung ist jedenfalls eindeutig.

Aktuell wird das mittelfristige Kursziel von Lam Research auf 479,38 € geschätzt.

Sollten die Analysten Recht behalten hätte dies ein Potenzial für Investoren in Höhe von +0,63%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese...