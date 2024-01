Lam Research Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Weitere Suchergebnisse zu "Cno Financial Group":

Die Dividendenrendite von Lam Research beträgt aktuell 1,27 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 1,55 Prozent liegt. Die Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "neutral".

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) bei 634,25 USD festgestellt, was die Aktie als "gut" einstuft. Der Abstand zum aktuellen Aktienkurs von 732,4 USD beträgt +15,47 Prozent. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 705,47 USD, was einem Abstand von +3,82 Prozent entspricht und somit ein "neutral" Signal ergibt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis beider Zeiträume als "gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Lam Research-Aktie überkauft ist, da der RSI der letzten 7 Tage bei 98 liegt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt eine neutrale Bewertung, da er bei 46,71 liegt. Insgesamt wird die Analyse der RSIs als "schlecht" eingestuft.

Von den 14 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate sind 10 als "gut", 4 als "neutral" und keine als "schlecht" eingestuft. Der Durchschnitt der Kursziele liegt bei 599,23 USD, was bedeutet, dass die Aktie um -18,18 Prozent fallen könnte. Die Empfehlung der Analysten ist daher "schlecht". Insgesamt erhält Lam Research von den Analysten ein "neutral" Rating.

