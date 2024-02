Lam Research Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Der Aktienkurs von Lam Research zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Unternehmen aus dem Bereich "Informationstechnologie" eine Rendite von 78,71 Prozent, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" verzeichnet in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 3899,41 Prozent, wobei Lam Research mit 3820,7 Prozent ebenfalls darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs von Lam Research 678,91 USD, während die Aktie selbst auf 913,78 USD steigt. Dies führt zu einer positiven Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei +34,6 Prozent liegt. Ähnlich verhält es sich mit dem GD50, der einen Stand von 795,22 USD aufweist, was einem Abstand von +14,91 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass die Aktie von Lam Research mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27,16 rund 63 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" (72,87). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung von "Gut" aus fundamentaler Sicht.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen zur Aktie von Lam Research geäußert werden. Die jüngsten Diskussionen im Meinungsmarkt zeigen jedoch auch einige negative Signale, insgesamt ergibt sich aber dennoch eine positive Bewertung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt erhält die Aktie von Lam Research somit gute Bewertungen in Bezug auf ihre Performance, technische Analyse, fundamentale Kennzahlen und Anleger-Sentiment.