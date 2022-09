Lalique-Gruppe gibt Halbjahresergebnisse 2022 bekannt

MEDIENMITTEILUNG - Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 53 KR Lalique Group gibt Halbjahresergebnisse 2022 bekannt Zürich, 14. September 2022 - Die Lalique Group SA (SIX: LLQ), die in der Kreation, Entwicklung, Vermarktung und dem weltweiten Vertrieb von Luxusgütern tätig ist, steigerte ihre Betriebsleistung im ersten Halbjahr 2022 auf 83,2 Mio. EUR, was einem Anstieg von 29% gegenüber dem ersten Halbjahr 2021 entspricht… Hier weiterlesen