Die Lalique-Gruppe bringt die erste NFT-Kollektion 'The Impossible Vases' heraus

MEDIENVERÖFFENTLICHUNG Lalique Group veröffentlicht erste NFT-Kollektion 'The Impossible Vases' Zürich, 8. September 2022 - Die Lalique Group kündigte heute an, dass sie am 7. Oktober 2022 ihre erste NFT-Kollektion (Non-Fungible Token) auf OpenSea veröffentlichen wird. Die Vase Bacchantes, eine der schönsten Kreationen von Lalique, wird in Form von hochwertigen digitalen, bewegten Kunstwerken auf den Markt kommen. Zehn NFTs werden zu… Hier weiterlesen