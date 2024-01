Lalique Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lalique liegt mit 47,84 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche, was die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig erscheinen lässt. Der genaue Abstand beträgt aktuell 18 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Persönliche Produkte" von 58. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

In den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Lalique-Aktie ein Durchschnitt von 35,26 CHF für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 35,4 CHF (+0,4 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Rahmen der kurzfristigeren Basis wird die Lalique-Aktie mit einem "Neutral"-Rating bedacht.

Die aktuelle Dividendenrendite für Lalique beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,45 Prozent und liegt mit 0,68 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (0,77) für diese Aktie. Daher erhält Lalique eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Lalique-Aktie hat einen Wert von 55, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis ergibt ein "Neutral"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Lalique.