Lalique Aktie: Gut oder schlecht?

Die technische Analyse der Lalique-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 35,33 CHF verläuft. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 34,6 CHF liegt, was einem Abstand von -2,07 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 34,16 CHF, was einer Differenz von +1,29 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt lautet der Befund auf Basis der beiden Zeiträume also "Neutral".

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lalique aktuell bei 47 liegt. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Persönliche Produkte" haben im Durchschnitt ein KGV von 58. Daher wird die Aktie von der Redaktion in dieser Kategorie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Lalique liegt bei 51,43, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht und einen Wert von 48,85 aufweist, führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Somit ergibt sich auch hier eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In den sozialen Medien wurde Lalique in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung als "Gut". Insgesamt zeigt sich also eine positive Tendenz in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung der Lalique-Aktie auf Basis der technischen und fundamentalen Analyse sowie der Anleger-Stimmung.