Lalique Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Die Stimmung und das Interesse an Aktien werden nicht nur durch Analysen von Bankhäusern bestimmt, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild von Investoren und Nutzern im Internet. Wir haben die Stimmung rund um die Aktie von Lalique anhand dieser Faktoren untersucht. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Lalique blieb in einem neutralen Bereich, weshalb wir der Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" geben.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance erzielte Lalique in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 7,74 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Persönliche Produkte"-Branche im Durchschnitt um 63,73 Prozent, was bedeutet, dass Lalique in diesem Bereich eine Underperformance von -55,99 Prozent verzeichnet. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 19,63 Prozent erzielte, lag Lalique um 11,89 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Lalique steht bei 47,62, was einer neutralen Einstufung entspricht. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt mit einem Wert von 50 im neutralen Bereich. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral" basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 1,47 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kursniveau und liegt damit 1,35 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,82 Prozent (Branche: Persönliche Produkte). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Lalique-Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für die Aktie von Lalique basierend auf verschiedenen Faktoren wie Stimmung, Branchenvergleich, technischer Analyse und Dividendenpolitik.