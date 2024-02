Lakeshore Acquisition II Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Weitere Suchergebnisse zu "Lakeshore Acquisition II Corp":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei einem überverkauften Titel eher Kursgewinne möglich sind. Wir ziehen den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Lakeshore Acquisition Ii heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 90,19 Punkten, was darauf hinweist, dass Lakeshore Acquisition Ii überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 88,25 Punkten, was ebenfalls auf eine Überkauftheit hinweist. Das Wertpapier wird auch für den RSI25 mit "Schlecht" eingestuft. Zusammen ergibt dies ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz erhält Lakeshore Acquisition Ii eine "Neutral"-Einschätzung. Die Diskussionsintensität zeigt die übliche Aktivität im Netz, und die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren. Damit ist Lakeshore Acquisition Ii insgesamt ein "Neutral"-Wert.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Lakeshore Acquisition Ii verläuft bei 10,67 USD, während der Aktienkurs selbst bei 4,38 USD liegt, was einem Abstand von -58,95 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) zeigt ebenfalls ein "Schlecht"-Signal, da die Lakeshore Acquisition Ii-Aktie eine Differenz von -58,21 Prozent aufweist. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Schlecht".

Unsere Analysten haben auch die Stimmung auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.