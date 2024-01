Lakeland Industries Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

In den letzten vier Wochen wurden bei Lakeland Industries keine signifikanten Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie neutral bewertet. Auch die Dividendenrendite von 0,78 Prozent liegt 14,64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer schlechten Bewertung der Dividendenpolitik führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Lakeland Industries-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 14,31 USD lag und der letzte Schlusskurs bei 17,3 USD lag, was einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (15,58 USD) über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem weiteren positiven Rating führt.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt wird Lakeland Industries als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 25,59 liegt, was einem Abstand von 59 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 61,92 entspricht. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine positive Empfehlung.