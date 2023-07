Lakeland Industries Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Lakeland Industries, die im Segment "Bekleidung Accessoires & Luxusgüter" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 27.07.2023, 05:10 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ GM mit 15.15 USD.

Nach einem bewährten Schema haben wir Lakeland Industries auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Lakeland Industries hat mit einer Dividendenrendite von 0,8 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (3.53%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche beträgt -2,73. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Lakeland Industries-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Lakeland Industries. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

3. Fundamental: Lakeland Industries ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Textilien Bekleidung und Luxusgüter) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 56,28 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 11 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 63,4 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.