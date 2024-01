Lakeland Industries Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die fundamentale Analyse von Aktien. Lakeland Industries weist mit einem Wert von 25,59 ein deutlich günstigeres KGV als der Branchendurchschnitt für "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" auf, was auf eine Unterbewertung hinweist. Im Branchenvergleich liegt das KGV bei 62,32, was einem Abstand von 59 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Lakeland Industries im Vergleich zur Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" eine Rendite von 0,78 % aus, was 14,63 Prozentpunkte unter dem branchenüblichen Durchschnitt von 15,41 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Lakeland Industries-Aktie weist einen Wert von 78 für die letzten 7 Tage auf, was auf eine Überbewertung hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 35,38, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Lakeland Industries.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Lakeland Industries. Die Marktreaktion war insgesamt zehn positive und ein negatives Feedback, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Lakeland Industries daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.