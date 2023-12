Lakeland Industries Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Die Lakeland Industries-Aktie wird derzeit anhand verschiedener Indikatoren bewertet, um festzustellen, ob sich das Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 50- und 200-Tages-Durchschnitt wird als trendfolgende Indikatoren verwendet, um dies zu ermitteln. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 14,15 USD, während der letzte Schlusskurs bei 18,81 USD deutlich darüber liegt, was einer Abweichung von 32,93 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für Lakeland Industries auf dieser Basis. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 14,99 USD liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von 25,48 Prozent führt und somit ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Lakeland Industries basierend auf trendfolgenden Indikatoren eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Lakeland Industries-Aktie bei 21,32, was unter dem Branchendurchschnitt von 62,43 liegt und darauf hinweist, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist. Auch gemessen an der Aktienkursrendite im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche schneidet Lakeland Industries überdurchschnittlich gut ab und erhält daher insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative Stärke Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Lakeland Industries wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 2,26 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist, während der RSI25 mit einem Wert von 23,92 ebenfalls auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Basierend auf diesen Daten erhält die Lakeland Industries-Aktie auch in diesem Abschnitt eine "Gut"-Bewertung.