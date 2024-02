Lakeland Industries Aktie: Hammer-Nachricht!

Die aktuelle Dividendenrendite von Lakeland Industries beträgt 0,65 Prozent, was 14,81 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 15,46 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik durch die Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.

Die Anlegerstimmung gegenüber Lakeland Industries war in den letzten Tagen grundsätzlich positiv. In Social Media wurden insgesamt 12 positive und zwei negative Tage verzeichnet. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt.

Im Bereich der fundamentalen Analyse weist die Aktie von Lakeland Industries ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 22,35 auf, was 45 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 40,42. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Gesamtbewertung "Gut" aus fundamentaler Sicht.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Lakeland Industries im vergangenen Jahr eine Rendite von 3,58 Prozent erzielt, was 12,83 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Branchenvergleich von "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" übertrifft die Aktie den Durchschnitt um 9,7 Prozent und wird daher insgesamt mit einem "Gut" bewertet.