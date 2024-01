Lakeland-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Lakeland heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 51,88 Punkten, was darauf hindeutet, dass Lakeland weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt weniger starke Schwankungen im Vergleich. Auf dieser Basis ist Lakeland derzeit überverkauft, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Lakeland-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Anleger-Stimmung bei Lakeland in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen bei den Diskussionen festgestellt, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird als Dividendenrendite angegeben. Lakeland liegt mit einer Dividendenrendite von 4,68 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der "Handelsbanken"-Branche. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lakeland liegt mit einem Wert von 8,77 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dieser Abstand beträgt aktuell 43 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche von 15. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut"-Rating.