Lakeland Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung und Diskussionsstärke bezüglich Lakeland in den letzten Wochen eher neutral ist. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich ebenfalls als neutral, da in den vergangenen Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lakeland mit 15,83 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die Branche "Handelsbanken" weist einen Wert von 15,58 auf. Daher wird die Aktie auf Grundlage fundamentaler Kriterien ebenfalls als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Lakeland niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsbanken, weshalb die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.