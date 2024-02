Lakeland Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Lakeland. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 37,42 Punkte, was darauf hindeutet, dass Lakeland weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI zeigt sich ein ähnliches Bild, da auch hier kein überkaufter oder überverkaufter Zustand vorliegt (Wert: 59,77) und die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass Lakeland derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,98 unter dem Branchendurchschnitt (40 Prozent) liegt. Die Branche "Handelsbanken" weist im Vergleich einen Wert von 16,63 auf. Daher wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik schüttet Lakeland derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Handelsbanken. Der Unterschied beträgt 134,96 Prozentpunkte (4,07 % gegenüber 139,02 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt die Rendite von Lakeland mit -31,68 Prozent deutlich darunter, was einer Unterschreitung um mehr als 151569 Prozent entspricht. Die "Handelsbanken"-Branche weist eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -1,51 Prozent auf. Auch hier schneidet Lakeland mit 30,17 Prozent deutlich schlechter ab, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.